Greg et Katie vivent une existence de papier glacé: joli foyer, mariage heureux, enfants épanouis. Ils décident de partager ce bonheur avec Samantha, la fille que Greg a eue lors d’une précédente union et d’enfin resserrer des liens distendus. Avec l’adolescente, c’est tout un monde de colère, de violence, de jalousie et de drame qui entre dans la maison parfaite. Même leur survie n’est plus garantie.

© Betafilm