La face cachée des complotistes

Dernièrement, avec la crise mondiale du coronavirus, de très nombreuses théories du complot ont émergés pour tenter d'expliquer cette pandémie?: plan secret de la CIA pour déstabiliser la Chine, manœuvre des laboratoires pour vendre des vaccins par millions, résultat d'une guerre biologique entre la chine et les Etats-Unis... Le climat de peur et de doute instauré par cette pandémie mondiale a été propice à la naissance de ces thèses conspirationnistes : lorsqu'il n'y a pas d'explication simple et objective pour comprendre une crise ou lorsqu'un événement arrive trop soudainement, une certaine frange de la population en vient à penser qu'on lui cache une partie de la vérité. Qu'est-ce que le complitisme ? Pourquoi a-t-il explosé ces dernières années et plus particulièrement pendant la crise du coronavirus ? © Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie SEC

