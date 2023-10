Charlotte et Rory sont les meilleurs amis. Pour son 30ème anniversaire, il décide de faire le tour du monde. Un an plus tard, alors que Charlotte rend visite à une médium, cette dernière lui prédit qu'à son retour, Rory et elle sont destinés à être ensemble. Sauf qu'après son tour du monde, Rory rentre chez lui... fiancé. © Reel One International