Alors que le Premier ministre britannique meurt dans des circonstances plus que douteuses, la ville de Londres est la cible d’un complot terroriste au moment de ses funérailles. La capitale anglaise est mise à feu et à sang et la plupart des chefs d’Etat sont faits prisonniers. Seuls ont pu s’échapper le président américain et l’agent secret Mike Banning, chargé de sa sécurité. Ils vont devoir à la fois combattre pour survivre et mettre fin aux agissements des terroristes.

