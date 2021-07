Ce n'est pas parce qu'elle est spécialisée dans les divorces, que la jeune avocate Katherine Bixby ne pense pas au mariage. C'est même lors des épousailles de son amie Marcie, dont elle est la témoin, que la séduisante et ambitieuse blondinette prend vraiment conscience de sa solitude. Mais son célibat ne devrait plus durer des siècles car Dora, son esthéticienne férue de voyance, lui a annoncé que l'amour surgirait sous peu dans sa vie en la personne d'un certain Michael !

© Red Arrow