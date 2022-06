La Brea

Los Angeles. Un gouffre inexplicable s'ouvre mystérieusement sous la vile. La cité est coupée en deux et des familles déchirées. Une mère et son fils sont alors séparés du père et de la fille. Le premier duo se retrouve plongé dans un monde primitif aux côtés d'inconnus. La mère va devoir trouver le moyen de retrouver son mari et sa fille... © Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie SEC

