La 7e compagnie au clair de lune

Un petit village de Bretagne, en 1942... Chaudard, quincaillier de son état, héberge ses anciens compagnons de la septième compagnie : Pitivier et Tassin, au grand désespoir de son épouse. En effet, en complicité avec son frère, cette dernière cache dans sa cave le commandant Gilles, un résistant, qui prépare un atterrissage en provenance de Londres. Tassin et Pitivier la surprennent, et pensent qu'elle a un amant, mais se gardent bien de mettre leur ami au courant. © Gaumont

