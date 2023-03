En 1980, les tueurs à gages Danny Bryce, Hunter, Davies et Meier débarquent à Mexico pour un contrat. Sans le vouloir, Danny abat leur homme sous les yeux du jeune fils de ce dernier, puis est blessé dans leur fuite. Très affecté par l'issue de cette mission, Danny décide de prendre sa retraite et retourne chez lui, en Australie. Un an plus tard, il est convoqué à Oman, où Hunter, son ancien partenaire et mentor, est retenu prisonnier. Il doit remplir la mission de Hunter à sa place, sinon l'homme sera exécuté... © E One