Le jour de ses noces, en plein désert, sur ordre du chef Bill, une femme est laissée pour morte par les membres de son ancien gang de tueurs, le Détachement international des Vipères Assassines. Enceinte du redoutable commanditaire du massacre, elle perd son bébé et tombe dans le coma. Quatre ans plus tard, la mariée n'a plus qu'une obsession en tête : venger la mort de ses proches en supprimant les membres de l'organisation criminelle.

