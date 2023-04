Le tout nouveau film concert de Katy Perry : The Prismatic World Tour, est une explosion sensorielle de mises en scène éclatantes et de morceaux rythmés qui ont donné à Katy Perry, sa place parmi les artistes les plus étonnantes. Le film offre aux fans une production visuellement surprenante qui montre sa joie de vivre et son attrait artistique. Avec tous ses grands succès dont Roar, I Kissed A Girl, Hot N Cold, Teenage Dream et Firework. Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA SEC