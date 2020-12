De Cléopâtre et son cornet de papyrus rempli d’abeilles aux jouets connectés de nos jours, l'évolution des sex-toys a bouleversé le rapport à la sexualité et au plaisir féminin. Les sex-toys, qu'ils soient utilisés seul ou à deux, ont apporté un souffle nouveau pour découvrir son corps et de réveiller ses envies. Ce film nous emmène à la rencontre de ceux qui ont accepté d'ouvrir le champ des possibles du plaisir, sous toutes ses formes...

