Pendant 20 ans, Læticia et Johnny ont filmé leur vie, comme un journal intime. Ces images variées retracent le parcours de Johnny durant ses 20 dernières années : son échec à Las Vegas, la crise qui s'en suit et sa renaissance artistique, mais aussi son mariage, l'adoption de ses filles, ses soirées entre amis et des moments simples et touchants du quotidien en famille, jusqu'à ses derniers jours. Un film unique et sincère dans lequel Læticia se livre comme jamais elle ne l'a fait sur le grand amour de sa vie. © Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie SEC