Ce documentaire retrace les origines belges de Johnny Hallyday, sa relation particulière et ses attaches avec la Belgique. Au travers de reconstitutions/fictions, d’archives et de témoignages inédits, il plonge le public dans des périodes-clés de la vie du chanteur : l’abandon de son père belge six mois après sa naissance, les séjours de Jean-Philippe Smet à Saint-Gilles durant son enfance. Il met également en avant la complicité qui unit le public belge à son idole. © Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie SEC