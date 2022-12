Catalogué espion le plus maladroit au service de Sa Grâcieuse Majesté, Johnny English est chargé d'une mission : veiller sur la couronne de la reine qui sera exposée lors d'une réception dans la Tour de Londres. Mais les choses se passent mal : les joyaux sont dérobés au nez et à la barbe de Johnny et de son adjoint Bough, qui se lancent manu militari à la poursuite des voleurs. Leurs soupçons se portent sur Pascal Sauvage, un Français propriétaire de nombreux établissements pénitenciaires, qui se prétend héritier du trône britannique. © Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie SEC