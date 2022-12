Cela fait maintenant plusieurs années que le plus grand agent du MI-7 s'est retiré du monde. Mais lorsque ses supérieurs apprennent que la vie du Premier ministre chinois est menacée, ils se lancent à la recherche de cet agent peu orthodoxe et pour le moins maladroit. Le monde a de nouveau besoin de lui, Johnny English va devoir reprendre du service. N'ayant qu'une seule chance de se refaire, il devra utiliser les derniers gadgets technologiques pour contrer une conspiration au sein du KGB, de la CIA et même du MI-7. © Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie SEC