Le taciturne John Wick croise le chemin de Iosef, fils d'Iggo Tarasov, un criminel notoire, qui lui propose d'acheter sa superbe Mustang noire. Wick refuse et, le soir-même, Iosef et ses complices se rendent chez lui, le passent à tabac et volent sa voiture. John Wick, ancien tueur à gages, est bien décidé à se venger.