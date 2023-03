John Wick a transgressé une règle fondamentale : il a tué à l'intérieur même de l'Hôtel Continental. Il se retrouve excommunié. Tous les services liés au Continental lui sont fermés et une prime de 14 millions de dollars est mise sur sa tête. John a une heure avant d'être considéré comme banni. Il va alors tout faire pour quitter la ville et échapper aux plus dangereux tueurs du monde qui sont à sa poursuite. Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA SEC