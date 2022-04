Mortifiée par sa rencontre avec Alma et dépitée que Francis ait menti, Prune monte sur scène et balance tout. Ca marche, ses potes la poussent à faire ce 5 minutes devant la prod de Florence Foresti qui vient bientôt spotter des nouveaux talents. Sauf que Francis et Prune se revoient. Ils tombent même vachement amoureux. Du coup, il faut faire un choix : le stand up cinglant ou l'histoire d'amour ? Ou ne pas faire de choix. Et prier pour que ça passe.