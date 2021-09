En juin 2012, la star, entourée de 3 proches, Charles Gérard, le comédien et ami inséparable de Jean-Paul Belmondo, Jose Rodriguez, ancien boxeur et Marc Duvinage, proche ami belge de la star depuis plus de 27 ans, se confie et parcourt pour les téléspectateurs sa carrière et sa vie : la boxe, le cinéma, ses cascades légendaires, le théâtre, sa famille,' et son attachement pour la Belgique. Différentes personnalités belges issues de tous horizons témoigneront également et différents reportages issus du document de Vincent Perrot, « Itinéraire » viendront illustrer cette rencontre.

