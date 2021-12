Jean-Jacques Goldman, la soirée continue

Pour célébrer les 70 ans de Jean-Jacques Goldman et ses 40 ans de carrière, les plus grandes stars françaises se réunissent pour un prime anniversaire exceptionnel. Calogero, Louane, Amir, Florent Pagny, Clara Luciani, Kendji, Soprano, Amel Bent, Michael Jones, Julien Doré, Slimane, Vitaa, Patrick Fiori, Hélène Segara, Benabar et tant d'autres seront présents pour mettre à l'honneur l'artiste préféré des Français. Ils ont chacun choisi une chanson dans le répertoire de Jean-Jacques Goldman, nous raconteront ce qu'elle représente pour eux et l'interpréteront dans une version et une mise en scène inédites. © SNDA

