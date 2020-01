Daniel, un brillant avocat qui est sur le point de devenir l’un des plus jeunes juges de l’état, conduit, accompagnée de sa fiancée Jenny, lorsqu’ils heurtent une voiture. Elle se réveille à l'hôpital pour apprendre que le conducteur de l'autre véhicule est mort et qu'elle est accusée d'homicide involontaire. En fait, Daniel a interverti leur place pour faire croire que c'est Jenny qui était au volant et il va tout faire pour étouffer la vérité alors que sa fiancée clame son innocence.

© A&E Television Networks