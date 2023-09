Film disponible jusqu'au 26/09/23. Plusieurs personnes sont abattues au hasard par un sniper créant un vent de panique. James Barr, un suspect, vient d'être appréhendé mais refuse de parler. Il demande juste à ce que l'on contacte un certain Jack Reacher. Helen Rodin, l'avocate du suspect et l'inspecteur Emerson se lancent à la recherche de ce mystérieux personnage et découvrent qu'il s'agit d'un ancien membre de la police militaire, qui reste introuvable. Mais Jack finit par ressurgir et apprend aux enquêteurs qu'il était sur le point d'arrêter Barr, alors que ce dernier se trouvait en Irak, pour une affaire étrangement similaire. Helen Rodin lui demande alors de l'épauler dans son enquête, malgré ses méthodes expéditives. En menant ses investigations, Jack découvre certains détails qui l'intriguent au plus haut point. La situation se complique brusquement lorsqu'il finit par être la cible de menaces. Tous droits réservés à RTL Belgium SA