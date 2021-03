Kate Aldrich a entamé une thérapie afin de surmonter son divorce et surtout le remariage de Dan, son ex-mari, avec sa nouvelle petite amie Laura. Une garde alternée a été mise en place afin de veiller sur leur fille Laura. Depuis quelque temps, Kate suspecte les médicaments qu'elle prend de provoquer des cauchemars dans lesquels elle voit son enfant courir un grave danger. Mais ses angoisses sont de plus en plus répétées. L'instinct de la maman sent le danger rôder autour de sa fille...

© A&E Television Networks