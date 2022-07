Insaisissables

Les deux représentations données par " Les Quatre Cavaliers ", un groupe composé de magiciens et d'illusionnistes performants, ont été plébiscitées par le public mais ont également suscité l'intérêt de la police. Et pour cause, au cours de la première, ils ont perpétré le braquage d'une banque située sur un autre continent et reversé à l'assemblée présente au second spectacle, la fortune d'un banquier peu scupuleux. Illusion ou réalité ? C'est ce que vont devoir déceler rapidement les agents du FBI et d'Interpol, guidés dans cette quête par Thaddeus, l'un des meilleurs spécialistes des tours de magie les plus sophistiqués, car l'horloge tourne et " Les Quatre Cavaliers " ont promis un tour final spectaculaire !... © E One

Voir plus d'infos