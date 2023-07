Film disponible jusqu'au 05/08/23. Connie a fait la connaissance de Paul, un jeune Français, lors d'un jour de tempête sur New York. Le jeune homme occupe l'appartement d'un ami, Paul Martel, qui achète et vend des livres anciens. Connie, quant à elle, est mariée à Edward. Elle est également maman d'un petit garçon prénommé Charlie. Mais sa vie aux côtés d'Edward est devenue affreusement monotone. Un jour, alors que Paul demande à la revoir, Connie finit par céder à ses avances. Leur liaison devient bien vite torride et passionnelle et le comportement de Connie change à tel point, que même ses amies ne parviennent plus à la reconnaître... © New Regency Productions