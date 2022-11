Sonny cherche à agrandir l'hôtel, ce qui l'occupe beaucoup plus que ce qu'il souhaiterait étant donné qu'il va épouser d'ici peu Sunaina, l'amour de sa vie. Il s'intéresse à une nouvelle propriété, car son premier investissement, la résidence pour retraités Best Exotic Marigold Hotel, n'a plus qu'une seule chambre de libre, ce qui pose problème pour accueillir les nouveaux arrivants, Guy et Lavinia. © Disney