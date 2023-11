Film disponible jusqu'au 19/11/23. Alors que Panem est ravagé par une guerre désormais totale, Katniss et le Président Snow s'affrontent pour la dernière fois. La jeune femme et ses plus proches amis risquent leur vie pour tenter d'assassiner le président. Les pièges mortels, les ennemis et les choix déchirants qui attendent Katniss sont des épreuves bien pires que tout ce qu'elle a déjà pu affronter dans l'arène. Tous droits réservés à RTL Belgium SA