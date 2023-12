Le jeune Hopper est obsédé par l'aventure. Rien de bien surprenant, puisqu'il est le fils adoptif du roi Arthur, un célèbre explorateur. Il espère un jour suivre les traces de son père, mais sa maladresse et son manque d'assurance lui jouent souvent des tours. Personne dans le royaume ne lui ressemble : Hopper est mi-poulet, mi-lièvre. Lorsque le plus grand méchant du royaume - son propre oncle - s'échappe de prison pour trouver le Hamster des Ténèbres, Hopper décide de se lancer à sa poursuite. Avec l'aide d'Archie, une tortue sarcastique, et de Meg, une mouffette experte en arts martiaux, il se lance dans une aventure épique… Film disponible jusqu'au 14/01/23. Tous droits réservés à RTL Belgium SA