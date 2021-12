S01E01 Coeurs et âmes

Infirmière en chef dans un hôpital de la Caroline du Nord, Christina Hawthorne a un boulot exigeant. Entre deux patients difficiles, elle gère des problèmes administratifs, remet à leur place des médecins à l'égo surdimensionné, et s'assure de la qualité des soins. Heureusement, une équipe dévouée d'infirmiers est là pour l'appuyer! Malgré ces exigences professionnelles, Christina se consacre aussi à sa fille adolescente, de plus en plus rebelle. Un an après le décès de son mari, l'infirmière se dit qu'il est peut-être temps de s'occuper un peu d'elle-même... Se laissera-t-elle séduire par le charmant Dr Tom Wakefield ? © Sony

