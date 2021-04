A l'occasion d'un mariage, famille et amis se retrouvent sur une île au large de Seattle, réputée pour un meurtre perpétré par un maniaque 7 ans plus tôt. Au début des festivités, tout ce beau monde ignore qu'ils vont vivre un véritable cauchemar. Les liens d'amitiés sont mis à rude épreuve et les secrets remontent à la surface quand des victimes sont retrouvées assassinées. Ce qui s'annonçait comme un agréable week-end devient un terrifiant combat pour échapper à la mort.

© CBS