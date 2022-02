Handigang

Sam, 17 ans, vit avec sa mère, Nina, célibataire depuis la naissance de son fils unique. Et cette année, il va passer son bac. C'est un garçon comme les autres, ou presque : Sam est en fauteuil roulant, handicapé de naissance. Et le moins qu'on puisse dire est que ni son lycée ni sa ville ne sont adaptés. Alors qu'un nouveau venu, Vincent, atteint de mucoviscidose, arrive en cours d'année dans sa classe, Sam va organiser avec cet adolescent charismatique des actions de plus en plus spectaculaires pour que les institutions publiques les intègrent et assument leur singularité. Bientôt, le groupe s'agrandit. Ces adolescents vont vivre les affres de leur âge : rivalité amoureuse, opposition aux parents, peur de l'avenir, tandis que leur activisme s'échauffe et leur fait prendre de plus en plus de risques. Mais lorsque Nina découvre que Sam sèche les cours, puis se retrouve au poste de police et se met même physiquement en danger, elle décide de tout faire pour lui éviter le pire. © Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie SEC

Voir plus d'infos