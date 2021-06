Le Gumball 3000, ce sont des bolides de milliardaires lancés à pleine vitesse, pilotés par des casse-cous prenant des risques insensés. Halte dans des hôtels de luxe cinq étoiles, soirées alcoolisées et frais d'inscription à 67.000 euros, Jean-Michel Zecca vous fera découvrir le monde complètement fou du Gumball, avec l'un de ses plus fidèles participants, le millionnaire franco-belge Pog. Ce dernier accueillera l'animateur chez lui, dans son garage rempli de Ferrari et de sa fidèle Lamborghini Aventador, baptisée Pogtador. Pog emmenera également Jean-Michel Zecca dans les coulisses de cette course folle et très fermée qu'est le Gumball.

