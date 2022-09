La comète Clarke et ses nombreux débris s'écrasent sur la planète Terre. Le sol américain est le premier témoin de la catastrophe. Meurtrie mais vaillante, la famille Garrity, sélectionnée pour intégrer un bunker réquisitionné en secret par les autorités, doit fuir le pays pour rejoindre le Groenland et tenter d'échapper à cet imminent chaos. © The Searchers

Voir plus d'infos