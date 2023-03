Durant l'été 1958, dans une station balnéaire de la côte californienne, Danny Zuko rencontre la ravissante Sandy Olsson, dont il s'éprend. Mais la rentrée approche, et, alors que chacun croit que cet amour de vacances est bel et bien terminé, ils se retrouvent inévitablement. Mais le jeune homme, soucieux de préserver son image de « dur », feint l'indifférence et Sandy se sent rejetée. Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA SEC