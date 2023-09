Aywaille accueille le départ du 63e Grand Prix de Wallonie et du 2e Grisette Grand Prix de Wallonie féminin. Entité de cyclisme par excellence, la cité et ses environs offrent un extraordinaire terrain de prédilection pour les « cyclos ». Le site majestueux la Citadelle de Namur sera, c’est une belle tradition, le théâtre d’arrivée de 201,3 kilomètres de course ! Retrouvez toute l’équipe RTL sports accompagnée de Mathieu Istace & Yoann Offredo. Qui succédera au Néerlandais Mathieu Van Der Poel, qui s’étaient imposés en 2022 à Namur ? Tous droits réservés à RTL Belgium SA