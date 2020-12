Sam et Stéphane, deux amis d'enfance de la région de Grenoble fabriquent avec succès des skis de fond de compétition de haute gamme jusqu'au jour où leur entreprise est menacée. Pour la sauver, Stéphane convainc alors Sam de reprendre le ski de fond et tenter de se qualifier pour les jeux olympiques sous les couleurs de l'Algérie, le pays de son père. Un défi immense mené au prix d'un entraînement intensif car Sam, qui a passé la quarantaine, n'est plus aussi en forme que par le passé.

© Lumière distribution & Production