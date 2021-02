New York, 1846... Deux gangs s'affrontent dans les bas quartiers de la métropole : les "Indiens d'Amérique", dirigés par Bill le Boucher; et les "Lapins Morts", des Irlandais qui obéissent au prêtre Vallon, lequel est assassiné par Bill sous les yeux d'Amsterdam, son jeune fils. Devenu adulte, Amsterdam n'a pas oublié. Il a juré de le venger en tuant Bill le Boucher et, pour atteindre son but, il s'apprête à faire renaître le gang des "Lapins Morts"...

