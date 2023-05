Depuis sa création en 1983, à Montréal, le Festival Juste pour Rire est une institution, jusqu'à devenir le plus gros festival d'humour du monde. En septembre 2011, il s'installait au Zénith de Paris et se transformait en Gala Just For Love. Entre sketchs et variations comiques sur le bonheur à deux et ses aléas, chaque membre de cette folle équipe déjantée fait part de son expérience, heureuse ou malheureuse, mais toujours drôle et évocatrice. Arthur, Elie Semoun, Anne Roumanoff, Elisabeth Buffet, Claudia Tagbo, Ary Abittan, Amelle Chahbi, Baptiste Lecaplain, Jérôme Commandeur, Max Boublil, Noom... mais aussi les stars québécoises Rachid Badouri, Stéphane Rousseau ou Martin Matte livreront à coup sûr un spectacle tordant de rire, rythmé et efficace où l'amour tient le premier rôle ! JUST FOR LOVE, c'est une brochette d'artistes exceptionnels réunis sur une même scène pour une nuit d'amour et d'humour... Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA SEC