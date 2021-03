En 1984, une équipe belge de RTL est accueillie par Serge Gainsbourg dans son appartement parisien du 5 bis de la rue Verneuil. Notre journaliste, Jean-Paul Andret, rencontre alors l’artiste pour la sortie son nouvel album « Love on the beat », son seizième album studio. L’intégralité de ce tournage, dépoussiéré et numérisé, est proposé pour la toute première fois, sur RTLplay, découpé en 5 séquences d’une dizaine de minutes chacune, sous le titre « Gainsbourg : 5 bis rue de Verneuil ».

© Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie WW