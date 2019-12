On ne présente plus l'ancien candidat de "Top Chef" et animateur de la "La Grande Balade" sur RTL TVI. Le chef Julien Lapraille débarque chaque semaine dans le Good Morning de Radio Contact et nous prépare ses meilleures recettes. Avec la même obsession : des produits toujours frais et toujours bien de chez nous. Retrouvez les meilleurs moments et les meilleures recettes de Julien Lapraille.

© Tous droits réservés à COBELFRA SA