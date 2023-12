Avec une vente de plus de 10 millions d'albums, Florent Pagny demeure, à l'âge de 62 ans, l'un des artistes français les plus bankable. Laura Beyne explore le parcours de ce rebelle de la chanson, de ses amours avec Vanessa Paradis et la femme de sa vie Azucena, à ses problèmes avec le fisc, en passant par ses choix musicaux audacieux ou encore ses amis célèbres, rien ne vous échappera. En 2022, il annonce publiquement sa maladie et son combat contre ce mal. Ce documentaire inédit dresse le portrait de cet artiste qui assume et qui impressionne par sa volonté de contrôler sa vie. Tous droits réservés à RTL Belgium SA