Film disponible jusqu'au 12/07/23. Whip Whitaker est un pilote chevronné uniquement assigné à des lignes intérieures. Durant un vol Orlando-Atlanta, un problème survient et l'avion se met à tanguer dangereusement. En désespoir de cause, Whip réussit à poser l'appareil en urgence, sauvant presque la totalité des passagers. Lorsqu'il se réveille à l'hôpital quelques heures plus tard, la presse encense le pilote rescapé tel un héros. Mais celui-ci ne tarde pas à recevoir la visite d'un ami de l'union aérienne, accompagné d'un avocat. Ce dernier lui explique qu'il risque d'être inculpé au pénal car ses analyses de sang ont révélé des traces d'alcool et de cocaïne... Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA SEC