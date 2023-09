Dans Flagrants Délits, Fiona de Paoli vous emmène dans l’univers de la protection de l’environnement. Chaque jour, des citoyens sont confrontés à des problèmes de pollution sonore et sanitaire, des dégradations, des incivilités en matière de propreté publique. Jamais notre biodiversité n’a été aussi menacée. Dans nos forêts, dans nos campagnes et parfois même au cœur de nos villes, des agents de l’environnement veillent, interviennent et traquent sans relâche les pollueurs pour préserver la nature d’excès en tout genre. Tous droits réservés à RTL Belgium SA