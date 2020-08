Possédant un salon de coiffure et sur le point d’être mariée à l’homme de ses rêves, rien ne pourrait aller mieux pour Miya. Mais les choses commencent vite à se détériorer lorsqu'elle reçoit une invitation de mariage de son fiancé Ian et de son ex-fiancée Lori. Très vite, Miya est traquée par une épouse mystérieuse vêtue d'une robe de mariée et d'un voile et Ian commence à soupçonner que Miya pourrait tout inventer.

