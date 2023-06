Fatmagül est une jeune femme vivant dans un village en Turquie avec son frère et sa femme, sur le point d’épouser son fiancé Mustafa. Dans le même village vit Kerim, forgeron qui accueille tous les étés ses amis d’enfance, Selim, Erdogan et Vural, issus de familles très riches. Mais un événement tragique va bouleverser la vie de la jeune femme: elle se fait violer par ces hommes complètement ivres le soir de la fête des fiançailles de Selim. Fatmagül fait alors face au regard méprisant des villageois et subit les pressions psychologiques de sa belle-sœur, Mukkades. Très vénale, cette dernière réussira, avec la complicité des familles des agresseurs à faire disculper Selim, Vural et Erdogan. La jeune femme sera obligée, pour «laver son honneur», de se marier avec Kerim alors qu’il n’a pas participé au viol. Leurs vies basculent… Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA SEC