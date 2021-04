A travers des expériences amusantes et des caméras cachées, Jean-Michel Zecca et Maria Del Rio nous aident à décortiquer nos comportements. Ces expériences très rigolotes sont menées à Liège, Namur, Seraing et Bruxelles dans les bureaux, les écoles et les marchés. 3 psychologues viendront en aide à Jean-Michel et Maria pour décrypter nos agissements. Bref, "Fais pas le singe" nous invite de façon drôle et ludique à mieux nous connaître.

