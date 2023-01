Pour les voyageurs du monde entier, c'est un évènement sans précédent. L'éruption du volcan Eyjafjallajökull cloue au sol tous les avions, créant une paralysie du trafic aérien mondial. Mais la catastrophe est bien pire pour Alain et Valérie, un couple de divorcés qui se vouent une haine sans nom. Alors qu'ils se rendaient en Grèce pour célébrer le mariage de leur fille, leur avion est détourné sur Munich. Loin de renoncer, Alain réussit à louer une voiture, dans laquelle s'incruste Valérie. Les coups bas pleuvent tant et si bien que lors d'une dispute sur une aire d'autoroute, ils laissent la voiture sans surveillance et se la font voler. Bus, van, avion de tourisme. Le père et la mère de la future mariée ne reculent devant rien pour espérer arriver à temps au mariage de leur fille en Grèce. Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA SEC