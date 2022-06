Il y a plus d'un an

Six mois se sont écoulés depuis les derniers événements et suite à l'enlèvement de son fils humanix Ethan, et aux décès de son mari John et même de son fils hybride, Molly est internée dans un hôpital psychiatrique. Elle apprend la mort étrange de plusieurs femmes dont les circonstances ressemblent à ce qui s'est passé dans l'espace. Elle parvient à s'enfuir de l'asile pour enquêter et son chemin croise celui de Richter, un policier déterminé à tout faire pour résoudre ces morts inhabituelles.