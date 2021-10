Et si on se rencontrait ?

Ces hommes et ces femmes ont rencontré quelqu'un en ligne, sur les réseaux sociaux, un forum de discussion ou une application de rencontres. Depuis des mois, des années, ils entretiennent une vraie relation. Mais est-il possible de tomber amoureux d'une personne à distance ? Aujourd'hui, ils ont décidé de franchir le pas et de se poser cette question : « Et si on se rencontrait ? ». A la suite de leur première rencontre dans un magnifique château, il leur faudra choisir de poursuivre le rendez-vous en continuant le week-end ensemble ou de mettre fin immédiatement à la relation. © SNDA

