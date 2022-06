Et si on s'aimait ?

Emma est organisatrice d'événements et n'a pas de temps pour l'amour. Quand sa soeur lui annonce qu'elle se marie six semaines plus tard, Emma accepte de l'aider, mais elle doit faire équipe avec Liam, un jeune homme avec qui elle a eu un rendez-vous désastreux des années plus tôt. © Reel One International

Voir plus d'infos